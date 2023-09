Torna la Milano Wine Week, dal 7 al 15 ottobre

La sesta edizione della Milano Wine Week 2023, il grande evento italiano dedicato al vino torna nel capoluogo lombardo dal 7 al 15 ottobre con un palinsesto ricco di eventi rivolti ai professionisti del settore e ai winelover.

Palazzo Bovara sarà l’headquarter della manifestazione e, oltre ai consueti appuntamenti dedicati agli operatori, aprirà le porte anche al pubblico con una serie di iniziative nel corso della settimana. La Milano Wine Week 2023 vede il coinvolgimento di consorzi, organizzazioni e aziende con un approccio fortemente immersivo, improntato al coinvolgimento dei consumatori tramite esperienze che calano il vino nella realtà cittadina e attività esclusive.

Tra le iniziative la Wine Boat – il battello che navigherà lungo i Navigli per un’esperienza di degustazione fuori dal comune– e il Wine Bus in partenza da Palazzo Bovara.

L’assegnazione dei MWW Awards, i riconoscimenti che celebrano le migliori selezioni vinicole del mondo della ristorazione e del retail attribuiti da una giuria di esperti di settore, si terrà lunedì 9 ottobre a Palazzo Castiglioni con la cerimonia di consegna della terza edizione del Premio Carta Vini Italia e del Premio Wine Retail.

Tra gli appuntamenti di rilievo in programma a Palazzo Bovara, quest’anno la serata di apertura della manifestazione sarà dedicata ai brand-icona del vino italiano, con la prima edizione di Wine Icons, il palinsesto esclusivo di MWW 2023 dedicato alle grandi firme del panorama vinicolo del Paese.

Il Presidente di Milano Wine Week Federico Gordini spiega: “Milano Wine Week si adegua ai tempi in funzione del mondo del vino che evolve e degli scenari internazionali. Il nostro obiettivo, con progetti sempre più focalizzati, è quello di diventare una manifestazione vinicola di riferimento per il mondo della ristorazione attraverso iniziative sempre più mirate. Pensiamo ad esempio a Wine List Italia, un’iniziativa che nasce per focalizzare a dare visibilità al mondo della sommellerie professionale, o agli Awards, che da anni premiano le migliori carte vini italiane e che da quest’anno saranno tributati anche alle migliori selezioni di vini italiani dei ristoranti internazionali. Il focus sul mondo dei professionisti è molto importante soprattutto perché siamo in una fase nella quale, parlando di sala e di servizio, abbiamo bisogno di lanciare tanti messaggi anche rispetto alla formazione di nuove leve che possano raccogliere un’importantissima eredità dell’ospitalità italiana. Accanto alle opportunità per i professionisti crescono in maniera considerevole le attività consumer, momenti per entrare in relazione con i consumatori in maniera decisamente innovativa. Di qui un numero grandissimo di iniziative che coinvolgono location che vanno dal ristorante stellato fino al supermercato, dalla Wine Boat a banchi d’assaggio aperti al pubblico, perché il vino è di tutti e l’approccio deve essere sempre più democratico ed esperienziale. Avremo anche dei momenti di riflessione perché ci sono tanti dibattiti nel mondo del vino sulle prospettive future, dall’etichettatura alla promozione internazionale, senza dimenticare i cambiamenti climatici sempre più forti.”.