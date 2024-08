Ferragosto, ecco i vini dell’estate di Avvinando

iStock

Agosto è tradizionalmente il mese delle vacanze estive per gli italiani. E Ferragosto è il momento centrale per molte famiglie da coronare con la più classica delle grigliate, dei pranzi o delle cene con grandi e chiassose tavolate. Carne o pesce, mare o montagna, o semplicemente per provare qualche nuovo assaggio come sempre su Avvinando vi consigliamo alcuni dei vini provati in queste calde settimane estive.

Lo ribadiamo sempre in questi casi, non si tratta di una classifica, sono vini che ci sono piaciuti. A voi, se volete, il compito di scriverci i vostri contro-consigli tra i commenti.

Partiamo come sempre dalle bollicine, con una bella selezione per tutti i gusti.

Perché, si sa, non c’è estate o festa che si rispetti senza un brindisi col botto!

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Frizzante Così è (Col Fondo) – Fermentazione in bottiglia Bellenda 1986

Da una cantina che ci ha regalato grandissime sorprese, un prosecco rifermentato in bottiglia, col fondo! Tanta frutta al naso con tutte le note varietali, bocca accogliente ma super fresca, secca verticale, asciutta. Ottimo come aperitivo ma abbinabile a tutto pasto, un po’ come il vino “di una volta”. Noi lo berremmo volentieri anche con una bella pizza!

Rosato Frizzante Rifermentato in bottiglia Bergianti Per Franco Terrevive

Al lambrusco non sappiamo proprio rinunciare, soprattutto d’estate. Siamo nel modenese con un rifermentato da salamino di Santa Croce (e dall’etichetta stupenda). Piccoli frutti rossi e agrumi, super freschezza in bocca. Bevuta da tutto pasto che spiazzerà chi non è abituato a questa tipologia di lambruschi!

Spumante Metodo Classico 26 mesi Corte dei Roberto

Fiano, Greco, Piedirosso, insomma uve autoctone campane per una bella scoperta dall’avellinese. Metodo classico leggero, dritto, equilibrato, semplice e da tutto pasto. Una bollicina estiva super dissetante.

Metodo Classico Rosato Nero d’Avola Extra Brut 36 mesi 2020 Baglio del Cristo di Campobello

Spesso abbiamo citato i rossi di questa cantina siciliana e da un’uva rossa ecco una bolla di super piacevolezza e approcciabilità. Frutti rossi (lampone, melograna, ciliegia), finale freschissimo quasi balsamico con una discreta struttura che gli consente grande versatilità a tavola.

Roero Arneis Metodo Classico Pas Dosè Ritastè 2018 Tibaldi

Più di 5 anni sui lieviti, per una bolla dall’uva bianca piemontese che ci ha molto colpito. Bevibilità, ma anche grassezza e complessità, freschezza e grande sapidità. Fiori, agrumi e frutta a polpa bianca, note verdi e di pasticceria.

Trentodoc Tananai Brut Millesimato 2020 Borgo dei Posseri

Chardonnay e pinot nero “di montagna” per una bollicina di spessore e al contempo esplosiva. Mela, agrumi canditi, spezie, una nota affumicata al naso, miele, sensazioni gessose, una certa grassezza e una lunga acidità. Struttura senza perdere in spinta.

Trentodoc Aquila Reale Riserva 2004 – 50° Anniversario Cesarini Sforza

Rimaniamo in provincia con uno chardonnay in purezza. 20 anni di invecchiamento in cantina, una riserva pensata per i 50 anni della cantina trentina in sole 1200 bottiglie. Grande complessità: note di agrume candito, mela, note dolci e speziate, frutta secca. La bocca è cremosa, morbida, caratterizzata da una grande freschezza e una grande persistenza.

Dopo la carrellata di bollicine, largo ai bianchi

Per una grigliata di pesce in spiaggia ma non solo!

Lugana Mandolara 2023 Le Morette

Dal Lago di Garda un bianco da turbiana morbido ma con il caratteristico finale di mandorla e la tipica sapidità e cremosità che a noi piace moltissimo. Ottimo in abbinamento con ricette più strutturate di pesce o con i primi piatti.

Lugana Riserva Le Fornaci 2019 Tommasi

Restiamo in zona con un bianco “di peso” dalla grande complessità e struttura. Fiori, miele, frutta matura, note minerali. Bellissima nota sapida. Perfetto per l’invecchiamento, può confrontarsi senza timori anche con carni bianche e formaggi.

Trentino Müller Thurgau 2022 Cembra

Bel bianco di grande intensità aromatica che ha tutte le caratteristiche varietali ma che si presenta anche con una certa consistenza, morbidezza e complessità. La bevuta è goduriosa e al contempo verticale. Perfetta per una cena estiva o per il pesce. Bellissima sorpresa, che convincerà tutti a tavola!

Wunschkind Riesling 2021 Materne e Schmitt

Da una giovane cantina sulla Mosella, in Germania, una bottiglia dal buon rapporto qualità prezzo. Le note tipiche ci sono tutte, dalla frutta a polpa bianca alle note tropicali e agrumate. Fresco, succoso, perfetto con il pesce, ma perché no anche con le carni bianche.

Passiamo ai rosati che d’estate (ma non solo) rappresentano un’ottima soluzione.

Deìvaì Cerasuolo D’Abruzzo 2023 Cantina Tollo

Bel rosato pieno, goloso e polposo da Montepulciano. Colore intenso, note floreali e di frutti rossi, bevuta morbida e fresca. Perfetto per una grigliata estiva se si cerca una bevuta consistente ma senza esagerare con la struttura.

E per chi non vuol rinunciare al rosso…

Ecco un po’ di bottiglie da bere anche con qualche grado in meno privilegiando eleganza e freschezza.

Valpolicella Classico 2022 Santa Sofia

Rosso tutta bevibilità da corvina, rondinella e corvinone. Frutto, fragranza, una punta speziata, grande freschezza e versatilità. Perfetto per una serata estiva.

Langhe DOC Nebbiolo Claré J.C. 2023 Vajra

Nebbiolo che sorprende per leggiadria di frutto ed eleganza. C’è tutto il corredo aromatico: violette, frutti di bosco, frutti rossi, agrumi, una leggera speziatura. Tanta freschezza e il giusto tannino per un vino asciutto ma con una grande piacevolezza e facilità di beva.

Colline Novaresi Nebbiolo 2023 Fratelli Castaldi.

Ancora nebbiolo ma dall’Alto Piemonte. Tanto frutto, fragranza e freschezza con le note tipiche del vitigno. Altro rosso godurioso e di grande bevibilità che non deluderà nelle serate estive.

La Merla 2021 Terenzuola

Bella sorpresa dalla provincia di Massa, quasi al confine con la Liguria. Canaiolo ed altri vitigni autoctoni. Vino di gran beva, freschezza ed eleganza. Bevuta super contemporanea, di media struttura e belle note di frutta e floreali. Rosso perfetto per l’estate, fresco ma con una sua complessità.

Marandes Sur le Bois 2019 Domaine Bonnardot

Pinot nero dal sud della Côte de Beaune, in Borgogna, dal buon rapporto qualità prezzo. Frutti rossi, viola e note di sottobosco. Piacevolezza, una certa speziatura e tanta eleganza.

Rosso di Montalcino 2021 Biondi-Santi

Per chi volesse farsi un regalo ed approcciare una bottiglia di grande eleganza, bevibilità ma sempre nello stile della grande “maison” toscana. Vino brillante, fatto da chi considera il Rosso una grande vino, con tutta la tipicità del sangiovese ed in perfetto equilibrio tra slancio e complessità.