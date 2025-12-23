Natale 2025, venti vini consigliati per le Feste

iStock

Anche quest’anno le Feste sono arrivate e come sempre in questo periodo dell’anno la tavola sarà protagonista. Natale, Vigilia, San Silvestro, Capodanno, Epifania e chi più ne ha più ne metta, ogni occasione sarà buona per degustare ottime bottiglie e fare brindisi benauguranti!

Ma andiamo subito al dunque, con la nostra selezione di bottiglie provate negli ultimi mesi per tutte le tasche.

Non c’è festa senza vini spumanti, motivo per cui vi abbiamo già preparato la nostra selezione dedicata proprio alle bollicine per le Feste. Partiamo quindi subito dai bianchi, sempre con un occhio al rapporto qualità prezzo!

Trentino Sauvignon 2024 Lavis

Vino dal naso intenso giocato su belle note di sambuco, pesca e frutta matura. Dritto e fresco ma al contempo pieno e ricco, con un bel finale sapido. Ottimo per gli antipasti di pesce della Vigilia!

Trentino Superiore Pinot Grigio Rulendis 2021 Cavit

Bianco di piacevolezza e sostanza con spiccate note minerali e fruttate, freschezza potente, sensazioni agrumate, polpa e salinità finale. Può svariare da pesci anche grassi o d’acqua dolce fino alle carni bianche.

Fiano di Avellino 2024 Fonzone

Dall’Irpinia un bellissimo bianco con una percentuale di macerazione in anfora che ha ci ha conquistato. Naso estremamente ampio: frutta, fiori, agrumi, acacia, mandorla. La bocca ha peso, concentrazione, cremosità e una bellissima sapidità. Pesce e crostacei, la sua morte!

Veneto Bianco GA.RY 2023 Tedeschi

Bella scoperta da una cantina di cui spesso abbiamo citato i rossi. Opera prima in bianco dell’azienda da garganega (GA) con una percentuale di riesling (R) e chardonnay (Y). Vino dalla grande freschezza, fruttato, speziato, dal buon corpo. Gran bell’equilibrio ed eleganza per una bevuta versatile a tavola, dalle verdure, al pesce, alle carni bianche.

Sicilia Bianco Bertolino Soprano 2023 Mandrarossa

Grillo siciliano che punta sull’eleganza e sulla piacevolezza. Frutta bianca, tanto agrume, note minerali ed erbacee. Bocca polposa, morbida, super sapida e verticale. Da abbinare a piatti di pesce anche corposi e sapidi o a carni bianche.

Toscana Lupo Bianco 202 Le Rogaie

Gran bel bianco maremmano di una giovane cantina molto attenta a territorio e sostenibilità di cui sentiremo molto parlare secondo noi. Uve autoctone toscane (ansonica, procanico, vermentino e malvasia) e grande aromaticità, dalla frutta gialla matura, ai fiori, alle erbe mediterranee. Vino contemporaneo di grande versatilità e di grande equilibrio, pieno, profondo, avvolgente ma dalla chiara sapidità. Ottimo assaggio!

Alto Adfige Joseph Gewürztraminer 2022 Hofstatter

Naso strepitoso, super tipico con i bellissimi sentori di rosa, spezie e note affumicate. La bocca è piena, attraversata da una grande sapidità ma al contempo fresca. Un grande alleato a tavola anche per abbinamenti difficili come preparazioni ricche di spezie, fegato o formaggi.

Dopo la carrellata di bianchi, dedicata generalizzando più ai menu di pesce, passiamo quindi ai rossi, tendenzialmente per le carni delle Feste, ma non solo…

Terre Siciliane Nerello Mascalese Nostru 2023 Cortese

Iniziamo infatti con un rosso elegante e piacevole dalla zona Vittoria. Frutta rossa e spezie, morbidezza, freschezza e sapidità. Da provare anche fresco col pesce azzurro!

Alto Adige Gschleier Alte Reben Vernatsch 2023 Cantina Girlan

Altro rosso elegante e delicato ma questa volta dal nord. Schiava dal naso super fragrante giocato su note scure, fumé, di fiori appassiti e frutto sottile. Vino contemporaneo, di gran beva pur con sostanza, gran sapidità e freschezza lunghissimo. Rosso davvero di grande compagnia a tavola.

Terre di Chieti Maiolica 2023 Cantina Tollo

Rosso quotidiano da un vitigno autoctono recuperato. Una bella scoperta dal profumo fragrante di frutti di bosco freschi. Corpo medio, tannino leggero e grandissima freschezza per una bevuta facile ma non scontata.

Langhe Nebbiolo 2023 Dosio

Nebbiolo delicato dal bellissimo naso intenso dalle note di viola, rosa e piccoli frutti rossi. La bocca, golosa e sapida, ha sostanza ed è attraversata da un tannino gentile e piacevoli rimandi agrumati e minerali. Dalle paste ripiene a carni più strutturate.

Veneto Malbech Gli Aceri 2021 Paladin

Bel rosso potente dalle note di frutta scura, tabacco e spezie dolci. Morbido e accogliente in bocca, con freschezza ma anche un certo spessore. Perfetto con carni importanti come brasati e arrosti e cacciagione.

Torgiano Rubesco Riserva Vigna Monticchio 2020 Lungarotti

Sangiovese in purezza dall’Umbria. Spezie, liquirizia, agrumi, ciliegia al naso. In bocca potente ma di ottima beva ed equilibrio con bella freschezza e corredo tannico. Per carni strutturate.

Toscana Cabernet Franc 2021 Ampeleia

Franc maremmano super buono, intenso e contemporaneo. Vino profondo dalle note minerali, di frutti scuri, balsamiche, di erbe aromatiche e spezie. Carnoso, mediterraneo e ed elegante. Una bella scoperta che accompagna la tavola con grande godimento.

Amarone della Valpolicella Classico Brigaldara

I classici veronesi corvina, corvinone e rondinella per un amarone da tavola! Già, perché alla potenza della frutta rossa si affianca una bella punta floreale. La bocca è morbida, calda e piena ma asciugata da una bella freschezza e dal giusto apporto tannico. Da chiacchiera dopo cena, ma anche per formaggi e preparazioni complesse a base di carne.

Brunello di Montalcino 2020 Carpineto

Brunello elegante che consigliamo per equilibrio ed eleganza. C’è tutto quello che il sangiovese deve dare in questo grande territorio: la nota floreale, la sapidità, la speziatura, la golosità dei frutti scuri, la freschezza agrumata e la giusta tannicità. Insomma, un vino che sarà protagonista sulle nostre tavole festive a fianco di arrosti, stufati e chi più ne ha ne metta!

Per finire il pasto non può mancare un vino da dessert per accompagnare panettoni, pandori, torroni e dolci di ogni sorta, ma anche formaggi o semplicemente per chiudere le tavolate con una coccola!

Passito di Pantelleria Ben Rye 2023

Non ci stancheremo mai di proporre questo grande classico che definire dolce è sempre riduttivo! Zibibbo passito dal cuore del Mediterraneo. Naso sontuoso di uva passa, albicocca, agrumi, canditi ed erbe mediterranee e bocca in costante equilibrio tra la grande freschezza e la dolcezza. Con i classici dolci di Natale ma anche con i dolci a base di ricotta o i formaggi.

Recioto Valpolicella Classico “Francesca Finato Spinosa” 2021 Villa Spinosa

Corvina, corvinone e rondinella dal veronese per un passito di grande beva che non stanca mai. Belle le note intense di amarena, spezie, frutti di bosco e fichi secchi. Da abbinare a dolci natalizi, crostate, formaggi o semplicemente da meditazione!

Marsala Vintage Superiore Rubino 2016 Francesco Intorcia Heritage

Altro grande assaggio da un’altra cantina siciliana che spesso citiamo per i grandi prodotti. Marsala rosso da nero d’Avola di bella complessità e beva con piacevoli sentori di ciliegia e frutti di bosco, note erbacee ed un tocco minerale. Amabile, ma bilanciato da freschezza e sapidità, è perfetto secondo noi con i dolci a base di cioccolato.

Vermut di Torino Rosso Strucchi

Ottimo vermouth delicato e “vinoso” ottenuto da aromatizzazione e fortificazione di uve bianche. Complesso con le note intense di erbe officinali, cannella, chiodi di garofano, china e scorza d’arancia ma sostenuto da una piacevole freschezza. Interessante secondo noi con formaggi e dolci (magari con l’ottimo Panegroni, panettone al Negroni della casa…), o semplicemente con un po’ di ghiaccio dopo cena o all’aperitivo.

Auguri di Buone Feste!

Raffaele e Sergio