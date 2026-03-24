Wine List Italia 2026: il tour nazionale per la valorizzazione della sala italiana sbarca ad Ortigia

Domenica 29 marzo Wine List Italia approda in Sicilia, nella cornice storica di Ortigia, a Siracusa, presso l’Ortea Palace Hotel Sicily Autograph Collection. La seconda tappa del tour raccoglierà le selezioni di 25 importanti sommelier della ristorazione di Sicilia e Calabria.

Quest’anno Wine List Italia, progetto nato all’interno della Milano Wine Week per dare voce e visibilità ai sommelier e alla sala italiana, si è infatti trasformato in un tour che prevede convegni, incontri e soprattutto tasting dove il pubblico può scoprire i vini guidato dagli stessi sommelier che li hanno selezionati scegliendo liberamente tre vini del proprio territorio e tre vini appartenenti alle categorie storiche di Wine List, bollicina, vino al calice e vino di ricerca.

«Siamo onorati di vivere la seconda tappa di Wine List Italia in una cornice straordinaria come Ortigia» afferma Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week e ideatore del progetto «Un’occasione per dare visibilità a 25 professionisti che entrano per la prima volta nel progetto: storie di competenza, visione e servizio, che stanno al cuore dell’arte dell’ospitalità. Con il tour vogliamo rafforzare questo racconto e renderlo continuativo, valorizzando la sala e le sue figure, punto di riferimento anche per le nuove generazioni»

La prima tappa del viaggio si è tenuta lo scorso 3 marzo a Paestum, in concomitanza con il Paestum Wine Fest con protagonisti 31 sommelier provenienti da Campania, Puglia e Basilicata, con l’obbiettivo di far emergere proprio l’identità delle carte vini del Sud Italia.

Il Tour proseguirà quindi il prossimo 4 Maggio con la terza ed ultima tappa a Roma, a Palazzo Ripetta, e vedrà protagonisti i professionisti della sommellerie provenienti da tutto il Centro Italia, coinvolgendo Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e Sardegna.

Il 5 maggio poi una delegazione di sommelier della ristorazione italiana sarà ricevuta presso il Senato della Repubblica, per aprire un confronto sul ruolo della sala e sulle politiche di valorizzazione della categoria.

Il progetto troverà infine il suo compimento a Milano, domenica 11 ottobre, durante la Milano Wine Week, con la celebrazione del Wine List Italia nazionale e la presentazione della nuova edizione della Guida annuale, che nel 2026 coinvolgerà un numero maggiore di sommelier provenienti da tutto il Paese.